Прирост коронавируса в Киеве упал на треть

За сутки в столице выявили на 34 заболевших коронавирусом меньше, чем днем ранее. Всего в городе 7620 случаев COVID-19.

За минувшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус, сообщает мэр города в воскресенье, 26 июля.

На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, за сутки заболели: 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 6 мальчиков от 3 до 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

Госпитализировали 10 пациентов.

Днем ранее в столице выявили 129 заболевших коронавирусом.

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