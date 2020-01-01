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Прирост коронавируса в Киеве упал на треть

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За сутки в столице выявили на 34 заболевших коронавирусом меньше, чем днем ранее. Всего в городе 7620 случаев COVID-19.
Прирост коронавируса в Киеве упал на треть
За минувшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус, сообщает мэр города в воскресенье, 26 июля.
 
Днем ранее в столице выявили 129 заболевших коронавирусом. 
 
На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
 
Так, за сутки заболели: 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 6 мальчиков от 3 до 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.
 
Госпитализировали 10 пациентов.
 
Всего в Украине уже почти 65 тысяч случаев коронавируса. 
 
 
Днем ранее в столице выявили 129 заболевших коронавирусом. 
 

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Теги: Киев, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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