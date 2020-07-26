В Киеве устроили акцию против превращения Святой Софии в мечеть

Собравшиеся раскритиковали константинопольского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

На Михайловской площади в Киеве устроили акцию против превращения Святой Софии в Стамбуле в мечеть, а также против влияния МВФ на украинскую власть, сообщает PavlovskyNEWS

"Представители Христианского народного движения Украины считают, что константинопольский патриарх Варфоломей отстранился от решения этой проблемы. Протестующие критикуют и руководителя ПЦУ Епифания, который не стал на защиту Святой Софии в Турции", - говорится в сообщении.

В ходе перформанса "дьявол" с мешком долларов искушал людей одетых в овечьи костюмы и с табличками на шее: "Верховная Рада", "Кабинет министров", "Чиновники", "Церковь". В конце перформанса овцы отобрали у дьявола мешок с деньгами.

Напомним, 24 июля в Стамбуде прошла церемония открытия Айя-София в статусе мечети. На мероприятии присутствует и президент страны Реджеп Эрдоган.

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