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В Киеве устроили акцию против превращения Святой Софии в мечеть

Комментариев: 1
Собравшиеся раскритиковали константинопольского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.
На Михайловской площади в Киеве устроили акцию против превращения Святой Софии в Стамбуле в мечеть, а также против влияния МВФ на украинскую власть, сообщает PavlovskyNEWS.
 
"Представители Христианского народного движения Украины считают, что константинопольский патриарх Варфоломей отстранился от решения этой проблемы. Протестующие критикуют и руководителя ПЦУ Епифания, который не стал на защиту Святой Софии в Турции", - говорится в сообщении.
 
В ходе перформанса "дьявол" с мешком долларов искушал людей одетых в овечьи костюмы и с табличками на шее: "Верховная Рада", "Кабинет министров", "Чиновники", "Церковь". В конце перформанса овцы отобрали у дьявола мешок с деньгами.
 
 
Напомним, 24 июля в Стамбуде прошла церемония открытия Айя-София в статусе мечети. На мероприятии присутствует и президент страны Реджеп Эрдоган.
 
 

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Теги: Киев, МВФ, Турция, акция, София, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 13:36
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
"овцы отобрали у дьявола мешок с деньгами" - как символично!
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