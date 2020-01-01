В Киеве вспышка коронавируса в общежитии вуза
В Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, сообщает в воскресенье, 26 июля, КГГА.
На данный момент лабораторно подтверждено 52 случая заболевания среди курсантов.
"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака.
Всего в общежитии проживают 152 курсанта.
"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.
Ранее мэр Киеве сообщил, что за минувшие сутки в столице выявили 95 заболевших коронавирусом. При этом он не уточнил, учтены ли в статистике случаи в общежитии.
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