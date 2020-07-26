Кличко рассказал, как на прогулке боролся с граффитчиками

Кличко вызвал полицию, ведь в Украине создание граффити считается административным правонарушением.

Мэр Киева Виталий Кличко во время прогулки по Киеву встретил двух парней, которые рисовали граффити.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как красиво обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", — рассказал Кличко.

По его словам, после того как он вызвал полицию и "проводил воспитательную беседу", один из них убежал. Другого же передали полиции.

В Украине создание граффити считается административным нарушением.