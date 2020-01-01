Covid-19 в Киеве: 70 новых случаев за сутки

8 человек, заразившихся коронавирусом, отправлены в больницы.

За минувшие сутки в Киеве медики зарегистрировали 70 новых случаев Covid-19. Больше всего заразившихся в Деснянском и Дарницком районах, информирует пресс-служба КГГА.

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Среди заразившихся: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 года, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 года, а также 5 детей в возрасте от 3 до 9 лет.

8 больных чувствовали себя очень плохо, поэтому их направили на лечение в городские больницы. Остальные находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

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На данный момент в украинской столице коронавирус с момента начала пандемии выявлен у 7 690 человек. 2 748 человек сумели его побороть. 129

человек умерли. Сейчас в Киеве насчитывается 4 813 активных случаев Covid-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что одинокие люди, заразившиеся Covid-19, получат помощь от государства. Им помогут с покупкой продуктов и лекарств, а также с решением некоторых других первоочередных вопросов.