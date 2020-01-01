В центре Киева построят мечеть

В строительстве объекта будет помогать Турция.

В центре Киева будет построена мечеть. Место для нее уже выбрано, сейчас идет обсуждение дизайна для культового сооружения. Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, пишет “Интерфакс-Украина“.

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“Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается“, - рассказал посол.

Гюльдере добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику, - подчеркнул посол.

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По словам дипломата, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.

Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения и потом станет известно, где она будет. Но я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы, - подытожил Гюльдере.

Напомним, в Киеве устроили акцию против превращения Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Собравшиеся раскритиковали константинопольского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.