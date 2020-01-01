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На Крещатике горело административное здание

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Пожарники своевременно потушили огонь. Никто из людей не пострадал.
Фото с места пожара
Фото с места пожара
dsns.gov.ua

Сегодня, 27 июля, в Киеве на Крещатике в одном из административных зданий произошел пожар, информирует ГСЧС Украины. Огонь сумели своевременно погасить.

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Это происшествие произошло примерно в 8:30 на улице Крещатик, 12. Горело помещение на 2-м этаже 6-этажного здания.

Пожар удалось потушить в 8:53. В ликвидации возгорания участвовали 25 человек и специальная техника. Никто из людей не пострадал.

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Сейчас выясняется причина пожара. По предварительной информации, 
возгорание произошло в помещении, в котором стояло серверное оборудование.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве в пожаре в многоэтажном доме погибла пожилая женщина. Эта трагедия случилась на улице Закревского. Спасти хозяйку квартиру пожарники не смогли, хотя и предприняли всё, что от них зависело. Огонь распространился слишком быстро. Причина возгорания устанавливается.

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Теги: Киев, Крещатик, пожар
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