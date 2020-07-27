В Печерском суде Киева вспышка коронавируса

Граждан просят воздержаться от личных посещений суда, если в этом нет необходимости.

В Печерском районном суде Киева выявили вспышку коронавируса, но суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Печерский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Печерского районного суда Киева от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений, - отметили в суде.

Напомним, в КПИ вспышка COVID – 152 случая. В Офисе президента состоялось заседание, посвященное противодействию эпидемии.