В Киеве задержали молодых людей, угнавших "маршрутку"

Автоугонщики воспользовались тем, что водитель отлучился.

В Киеве сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые угнали “маршрутку“ “Богдан“. Об этом информирует столичная Патрульная полиция на своей странице в Фейсбуке.

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Инцидент произошел вчера вечером. Водитель отлучился, и этим воспользовались двое молодых людей. Они зашли в салон “маршрутки“, завели мотор и быстро уехали.

Водитель вызвал полицию, а очевидцы рассказали, в какую примерно сторону скрылись автоугонщики. Инспекторы сразу передали ориентировку всем автопатрулям.

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Вскоре пустой “Богдан“ нашли на улице Тульчинской, а через несколько минут задержали вероятных угонщиков. Полиция приложила к вещественным доказательствам видео, в котором видно, как угонщики ездят на “маршрутке“.

Ранее активисты составили карту угонов автомобилей в Киеве. Оказывается, чаще всего машины угоняют в районе станции метро “Академгородок“ и на Позняках.