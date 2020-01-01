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В Киеве задержали молодых людей, угнавших "маршрутку"

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Автоугонщики воспользовались тем, что водитель отлучился.
Угнанная "маршрутка" "Богдан"
Угнанная "маршрутка" "Богдан"
facebook.com/kyivpatrol/

В Киеве сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые угнали “маршрутку“ “Богдан“. Об этом информирует столичная Патрульная полиция на своей странице в Фейсбуке.

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Инцидент произошел вчера вечером. Водитель отлучился, и этим воспользовались двое молодых людей. Они зашли в салон “маршрутки“, завели мотор и быстро уехали. 

Водитель вызвал полицию, а очевидцы рассказали, в какую примерно сторону скрылись автоугонщики. Инспекторы сразу передали ориентировку всем автопатрулям.

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Вскоре пустой “Богдан“ нашли на улице Тульчинской, а через несколько минут задержали вероятных угонщиков. Полиция приложила к вещественным доказательствам видео, в котором видно, как угонщики ездят на “маршрутке“. 

Ранее активисты составили карту угонов автомобилей в Киеве. Оказывается, чаще всего машины угоняют в районе станции метро “Академгородок“ и на Позняках.

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Теги: Киев, маршрутка, Богдан
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