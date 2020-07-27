В трех районах Киева частичный блэкаут из-за аварии

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах перебои со светом. Элекстричество отсутствует также на вокзале станции Киев-Пассажирский.

В понедельник, 27 июля, в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали. В результате в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах частичные перебои с электроснабжением, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной. Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия Киевтеплоэнерго работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3:00", - говорится в сообщении.

Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

Также в КГГА со ссылкой на КП Киевпастранс отметили, что движение троллейбусных маршрутов после задержки в связи с отсутствием напряжения в электросети восстановили.

В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

При этом в здании вокзала станции Киев-Пассажирский отсутствует электричество.

"Временно отсутствует электропитание, не работает электронное табло отправления и прибытия поездов, громкоговорительные оповещения, эскалатор. Оповещение пассажиров о прибытии и отправлении поездов осуществляется в вестибюле вокзала его работниками вокзала в голосовом режиме.

При этом работа системы централизации и блокировки, а также поставки энергии на контактную сеть движения поездов обеспечивается в штатном режиме.

Напомним, год назад в центре Киева также произошел масштабный блэкаут, в результате которого Кабмин и Рада без света.

А на прошлой неделе в центре Луцка пропало электричество. Это связывали с проводимой операцией по обезвреживанию террориста, захватившего заложников.

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