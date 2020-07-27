Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В трех районах Киева частичный блэкаут из-за аварии

Комментариев: 1
В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах перебои со светом. Элекстричество отсутствует также на вокзале станции Киев-Пассажирский.
Авария произошла на ТЭЦ-5
Авария произошла на ТЭЦ-5
kyivcity.gov.ua

В понедельник, 27 июля, в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали. В результате в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах частичные перебои с электроснабжением, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной. Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия Киевтеплоэнерго работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3:00", - говорится в сообщении.

Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

Также в КГГА со ссылкой на КП Киевпастранс отметили, что движение троллейбусных маршрутов после задержки в связи с отсутствием напряжения в электросети восстановили.

В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

При этом в здании вокзала станции Киев-Пассажирский отсутствует электричество.

"Временно отсутствует электропитание, не работает электронное табло отправления и прибытия поездов, громкоговорительные оповещения, эскалатор. Оповещение пассажиров о прибытии и отправлении поездов осуществляется в вестибюле вокзала его работниками вокзала в голосовом режиме.

При этом работа системы централизации и блокировки, а также поставки энергии на контактную сеть движения поездов обеспечивается в штатном режиме.

Напомним, год назад в центре Киева также произошел масштабный блэкаут, в результате которого Кабмин и Рада без света.

А на прошлой неделе в центре Луцка пропало электричество. Это связывали с проводимой операцией по обезвреживанию террориста, захватившего заложников.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, вокзал, авария, отключение электричества
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    27.07.2020, 22:14
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Лет 45 назад, когда ещё в школе учился, во время сильной грозы был обесточен Лесной массив и ещё часть улиц Днепровского районы которые были подключены к подстанции расположенной недалеко от ул.Алишера Навои. Подачу возобновили только около 23.00. Рассказывали что молния попала в трансформатор.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь