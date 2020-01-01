Мэр Киева Кличко пообещал цистерну краски: Кому и зачем

Городской голова столицы заметил на улице граффитчиков и предложил им подработку.

На минувших выходных Виталий Кличко увидел, как на ул. Стрелецкой двое ребят разрисовывали стены дома. Один из них был передан полиции, второй сбежал.

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Об этом мэр Киева рассказал накануне в Facebook.

Впоследствии за граффитчиков вступились пользователи соцсетей. В частности, руководитель подразделения “Муниципальной стражи” Сергей Бондарь отметил, что парни закрашивали надписи с интернет-адресами каналов, где можно купить наркотики. Он попросил Виталия Кличко не наказывать волонтеров, а лучше дать им пару ведер краски.

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Недавно киевский градоначальник отреагировал на обращение Бондаря. Он написал в соцсетях, что готов выделить целую цистерну краски. Но с условием, что молодые люди помогут убрать надписи с исторических сооружений Киева.

Только хотелось бы, чтобы различное “творчество” закрашивали, а не оставляли на стенах новые рисунки. И если ребята действительно хотят совершить доброе дело во благо города, будет и краска и все, что еще нужно, - пообещал Кличко.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко поймал на улицах Киева двух хулиганов и вызвал копов.

