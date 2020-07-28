В Киеве на Позняках водитель легковушки напал на велосипедиста

Мужчина на двухколесном транспорте чуть не травмировался о машину и повздорил с автомобилистом.

Инцидент произошел на ул. Ахматовой, 44-а, что на Позняках. Там из-за открытой дверцы легкового авто чуть не пострадал велосипедист.

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Об этом сообщается в сообществе “Останови Лося” в Facebook, где появилось видео с места событий.

После того, как мужчина едва не врезался в авто, он сделал водителю замечание. Вместо того, чтобы извиниться, автомобилист догнал велосипедиста, стащил его с железного коня и набросился с кулаками.

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Велосипедист снял побои и написал заявление в полицию. Ведется досудебное следствие.

Уточняется, что водитель легковушки припарковался с нарушением и открыл дверцу в то время, как мимо проезжал велосипедист.

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице владелец BMW не пропустил пешехода, а потом избил.

