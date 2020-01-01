Коронавирус в Киеве: Эпидемия не ослабевает
За минувшие сутки еще у 110 жителей Киева подтвердили коронавирус. Таким образом, в целом с начала эпидемии в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Телеграм-канал мэра Киева Виталия Кличко.
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Среди заболевших за последние сутки:
- 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет
- 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет
- 2 девочки - 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. Но в Дарницком районе - 12 случаев.
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В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки один человек умер, за весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. Успешно преодолели болезнь 82 человека, всего за период пандемии – 2830 жителей Киева.
Напомним, за последние сутки в Украине выявлено 919 новых случаев коронавируса. Всего в Украине более 66 тысяч больных.