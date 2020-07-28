Кличко пришел в Киевсовет на костылях: что случилось

Мэр серьезно травмировал ногу.

Мэр Киева Виталий Кличко серьезно травмировал ногу - надорвал ахиллово сухожилие. Впрочем, травма не помешала ему появиться на работе. Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Столичный градоначальник отметил, что не зря говорит людям беречь себя.

Прошлая суббота (25 июля, - ред.) выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие, - объяснил Кличко.

При этом мэр отметил, что ему не привыкать. Некоторое время он будет вынужден ходить медленно.

И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять!”, - пошутил мэр.

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Напомним, Кличко поймал на улицах Киева двух хулиганов и вызвал копов. Мэр как раз осматривал обновленные улицы.