В Киеве поймали пьяного водителя автобуса

Мужчине - 43 года.

В Киеве патрульные поймали водителя пассажирского автобуса, который перевозил людей в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

По данным полиции, автобус с пьяным водителем остановили во вторник, 27 июля, во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик" в переулке Рынковом.

Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что водителя оперативно отстранили от управления. Затем патрульные составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медицинский осмотр) КУоАП.

Напомним, в Киеве на Позняках водитель легковушки напал на велосипедиста. Мужчина на двухколесном транспорте чуть не травмировался о машину и повздорил с автомобилистом.