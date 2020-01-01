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В Киеве поймали пьяного водителя автобуса

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Мужчине - 43 года.
Фото из места событий
Фото из места событий
facebook.com/kyivpatrol

В Киеве патрульные поймали водителя пассажирского автобуса, который перевозил людей в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook. 

По данным полиции, автобус с пьяным водителем остановили во вторник, 27 июля, во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик" в переулке Рынковом.

Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что водителя оперативно отстранили от управления. Затем патрульные составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медицинский осмотр) КУоАП.

Напомним, в Киеве на Позняках водитель легковушки напал на велосипедиста. Мужчина на двухколесном транспорте чуть не травмировался о машину и повздорил с автомобилистом.

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Теги: Киев, пьяный водитель, автобус
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