Митингующий возмущены тем, что их вопрос не был рассмотрен на сессии Киевсовета и ждут автомобили депутатов после окончания сессии.

В Киеве вечером во вторник, 28 июля, инвесторы банка Аркада заблокировали выезд из КГГА со стороны улицы Пушкинской. На акцию собрались около 20 человек, сообщает Укринформ.

Отмечается, что они днем митинговали под Киевской городской государственной администрацией с требованием достроить их квартиры.

Митингующие рассказали, что проводили свою акцию под стенами КГГА, где проходила сессия Киевсовета, однако, их вопрос не был рассмотрен на заседании горсовета, из-за чего они пришли на Пушкинскую, где заблокировали выезд из мэрии. По словам активистов, они ждут выезда автомобилей депутатов после окончания сессии.

Активисты держат флаги с символикой банка Аркада, а также свистят в дудки. В то же время активисты не препятствуют движению автомобилей по улице Пушкинской.

На месте дежурит полиция. Ситуация спокойная.

Cмотрите фотогалерею: Инвесторы банка Аркада перекрыли выезды из КГГА

В июне инвесторы Аркады митинговали у Офиса президента, требуя встречи с Зеленским.

Ранее сообщалось, что обманутые инвесторы банка Аркада 6 июля требовали от столичного мэра выполнить решение суда.

Протесты вызваны тем, что не достроены 40 домов, и 12 500 инвесторов не могут получить свои квартиры. В банке Аркада сообщали, что главной причиной, негативно повлиявшей на финансирование строительства, являются ограничительные меры, которые были применены НБУ к банку как управляющему фондов финансирования строительства. Нацбанк по собственному решению назначил банку Аркада статус специализированного и в начале 2019 года ввел запрет на привлечение новых депозитов и обязал в короткие сроки вернуть вкладчикам привлеченные банком депозиты.

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