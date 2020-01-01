На видео показали, как в Киеве прыгали в реку с поезда метро
Экстремалов засняли на станции “Гидропарк” на левом берегу Днепра. Там трое молодых людей бегали по крышам, лавируя между вагонами метро.
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Об этом сообщил в соцсети очевидец, киевлянин Анатолий Бурбеза, поделившись видео.
На коротком ролике видно, как двое отчаянных смельчаков сиганули в реку с поезда, когда он проезжал по мосту. При этом их третий товарищ в это время снимал все на видео.
Мужчины – это случайно выжившие мальчики. Интересно, они всплыли? - подписал видео Анатолий.
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Как себя чувствуют парни после прыжка и обошлось ли их приключение без травм, неизвестно. В администрации метрополитена отметили, что пытались задержать хулиганов, но не смогли.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 14-летний экстремал получил открытый перелом двух ног.