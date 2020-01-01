На видео показали, как в Киеве прыгали в реку с поезда метро

Прыгунов было двое, третий их снимал.

Мальчишки бегали по крышам и прыгнули в воду Скриншот из видео

Экстремалов засняли на станции “Гидропарк” на левом берегу Днепра. Там трое молодых людей бегали по крышам, лавируя между вагонами метро.

Читай также: Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте

Об этом сообщил в соцсети очевидец, киевлянин Анатолий Бурбеза, поделившись видео.

На коротком ролике видно, как двое отчаянных смельчаков сиганули в реку с поезда, когда он проезжал по мосту. При этом их третий товарищ в это время снимал все на видео.

Мужчины – это случайно выжившие мальчики. Интересно, они всплыли? - подписал видео Анатолий.

Читай также: В Буковеле оборвался трос на аттракционе, пострадали два человека

Как себя чувствуют парни после прыжка и обошлось ли их приключение без травм, неизвестно. В администрации метрополитена отметили, что пытались задержать хулиганов, но не смогли.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 14-летний экстремал получил открытый перелом двух ног.

