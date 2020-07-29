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В Киеве семейная пара свела счеты с жизнью из-за отсутствия детей

Комментариев: 2
Глава семейства убил жену, а потом и себя.
Пара всю жизнь прожила вместе
Пара всю жизнь прожила вместе
Скриншот из видео

Инцидент произошел в киевской многоэтажке. Соседи почувствовали неприятный запах, который доносился из квартиры на восьмом этаже.

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Об этом сообщают “Чрезвычайные новости“. 

Жильцы дома позвонили в профильные службы. Дверь никто не открыл, пришлось выбить.

Внутри правоохранители нашли два трупа – семейную пару. У женщины была разбита голова, у мужчины перерезано горло.

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Там же нашлась записка, написанная главой семейства. В ней он объяснил, что произошло.

Как оказалось, муж и жена всю жизнь хотели детей, но так и не дождались их рождения. Отчаяние сподвигло пару пойти на крайние меры. Так, мужчина сначала убил супругу, а после покончил с собой. В послании попросил, чтобы их похоронили рядом.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина в Закарпатье совершил самосожжение и умер в больнице.

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Комментариев (2)
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realoksana1975    29.07.2020, 12:09
Оценка:  +1
realoksana1975
Сколько детей в детских домах мечтают о папе и маме, если так хотели детей возьмите из детского дома и дома малютки и воспитывайте . Родители не только, кто родил ребенка, но и кто воспитал из ребенка достойного человек.
Рики    29.07.2020, 11:33
Оценка:  +4
Рики
Почему люди не обращаются к психологам ? Непонятно все это .. Стольким детям в детских домах и домах малютки нужны родители ! А они заканчивают жить совместным самоубийством, потому что у них детей не было ! Эгоисты, и их последний поступок доказал это !
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