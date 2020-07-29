В Киеве семейная пара свела счеты с жизнью из-за отсутствия детей
Инцидент произошел в киевской многоэтажке. Соседи почувствовали неприятный запах, который доносился из квартиры на восьмом этаже.
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Об этом сообщают “Чрезвычайные новости“.
Жильцы дома позвонили в профильные службы. Дверь никто не открыл, пришлось выбить.
Внутри правоохранители нашли два трупа – семейную пару. У женщины была разбита голова, у мужчины перерезано горло.
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Там же нашлась записка, написанная главой семейства. В ней он объяснил, что произошло.
Как оказалось, муж и жена всю жизнь хотели детей, но так и не дождались их рождения. Отчаяние сподвигло пару пойти на крайние меры. Так, мужчина сначала убил супругу, а после покончил с собой. В послании попросил, чтобы их похоронили рядом.
Напомним, ранее мы писали, что мужчина в Закарпатье совершил самосожжение и умер в больнице.