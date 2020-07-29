Коммунальщики выясняют, кому принадлежат трубы, и обещают быстро устранить провал.

Перед Верховной Радой провалился асфальт из-за аварии на водопроводе

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Перед Верховной Радой провалился асфальт из-за аварии на водопроводе

Из-за очередной аварии на инженерных сетях Киевводоканала провалился асфальт прямо перед зданием Верховной Рады. Как сообщает КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор“, пострадало дорожное покрытие на пересечении улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

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“В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП “ДЭУ Печерского района“ коммунальной корпорации “Киевавтодор“ было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия“, - сказано в сообщении.

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Сейчас балансодержатель инженерных сетей проинформирован, планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет разрешил киевлянам бесплатно парковаться во дворе мэрии. Правда, для населения дворик мэрии будет открыть только по выходным и праздникам.