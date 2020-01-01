СБУ задержала организаторов взрывов в Киеве

Преступники хотели получить 50 биткоинов (примерно 500 000 долларов).

Сотрудники СБУ установили и задержали двух организаторов июльских терактов в Киеве. Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По версии следствия, участники группы сделали взрывные устройства, а потом произвели взрывы у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле. У злоумышленников было еще две бомбы, но их успели своевременно найти и обезвредить.

Преступники потребовали у власти 50 биткоинов (примерно 500 000 долларов).

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Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий установили двух организаторов взрывов. Именно они собирали бомбы, а потом их взрывали. Злоумышленники задержаны. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у метро «Шулявская» 22-летний студент получил тяжелые ранения ног. Сейчас он находится в больнице.