Коронавирус в Киеве: От COVID-19 излечилась 93-летняя женщина

За последние сутки больных коронавирусом в столице стало больше на 132 человека.

Еще у 132 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщает Телеграм-канал мэра Виталия Кличко.

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В целом с начала эпидемии в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки 2 человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян.

Среди новых заболевших:

54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет

66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

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Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Дарницком - 19. Но в Соломенском районе - 16 случаев.

В медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее же всего выздоравливают дети и молодые люди.

У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за сутки выявили 1022 новых случая COVID-19. Всего зараженных в стране почти 68 тысяч.