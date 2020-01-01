В Киеве у метро «Арсенальная» сделают пешеходную зону – Кличко

Пешеходные зоны появятся в разных районах украинской столицы.

В Киеве возле метро «Арсенальная» сделают пешеходную рекреационную зону с фонтаном. Об этом сегодня рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

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По словам Кличко, в скором времени в Киеве появится несколько пешеходных зон. Движению автомобилей они не будут мешать, ведь их оборудуют не на дороге. Сколько будет таких зон – пока не известно.

Киевский мэр отметил, что из бюджета города на пешеходные зоны деньги выделять не планируют. Средства должны предоставить бизнесмены.

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Кличко пообещал, что пешеходные зоны будут оборудовать в разных районах Киева, а не только в центре.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. В судебном решении отмечалось, что запрет на движение транспорта на Контрактовой площади противоречит законодательству.