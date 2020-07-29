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В Киеве переименовали улицу Российскую

Комментариев: 5
Улица в Дарницком районе получила новое название – в честь участника Революции Достоинства и бойца АТО.
Киевсовет переименовал улицу Российскую
Киевсовет переименовал улицу Российскую
wikipedia.org

Улицу Российскую в Дарницком районе столицы переименовали на улицу Юрия Литвинского, а новую улицу в Святошинском районе назвали в честь Олеся Бердника. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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“На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского“, - говорится в сообщении.

Литвинский – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения “Донбасс“ Нацгвардии, который участвовал в освобождении территории Донбасса от оккупантов и погиб от пули снайпера.

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Отмечается, что идею переименования улицы во время общественного обсуждения поддержали 94% из 659 человек, которые участвовали в голосовании.

Также Киевсовет присвоил имя выдающегося украинского писателя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Такую идею поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

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Бердник – писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей и проводник гуманистического объединения “Украинская духовная республика“.

Напомним, ранее сообщалось, что возле метро “Арсенальная“ в Киеве сделают пешеходную зону. Пешеходные зоны появятся и в других районах украинской столицы.

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Теги: Киев, Киевсовет, переименование улиц, ветераны АТО
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Комментариев (5)
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milan22    29.07.2020, 15:26
Оценка:  -1
milan22
Долпаепы...переименовать - не асфальт постелить, еще именем какого-то бомжа
ВосставшийИзБана    29.07.2020, 14:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Надо было российскую назвать Руськой - в честь Руси. Кстати, во Львове улица Руська в самом центре города.
Russian-Troll    29.07.2020, 14:58
Оценка:  -23
Russian-Troll
Не надо было майданить, и улицы бы не пришлось переименовывать и доллар бы по 8 был
WTF2wtf    29.07.2020, 15:11
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тупые высеры бота оккупантов из раши
никак не оправдывают эту путинскую войну и оккупацию части Украины просто по его хотелке ...

Если тебе не нравится цвет обоев у соседа в квартире,
то это не повод вламываться к нему домой, захватывать часть квартиры, грабить и убивать часть его семьи ...
ВосставшийИзБана    29.07.2020, 15:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 Russian-Troll

Не надо было тупого урку во власть толкать - не майданили бы. Кстати, на свой Хабаровск посмотри.
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