В Киеве переименовали улицу Российскую

Улица в Дарницком районе получила новое название – в честь участника Революции Достоинства и бойца АТО.

Улицу Российскую в Дарницком районе столицы переименовали на улицу Юрия Литвинского, а новую улицу в Святошинском районе назвали в честь Олеся Бердника. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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“На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского“, - говорится в сообщении.

Литвинский – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения “Донбасс“ Нацгвардии, который участвовал в освобождении территории Донбасса от оккупантов и погиб от пули снайпера.

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Отмечается, что идею переименования улицы во время общественного обсуждения поддержали 94% из 659 человек, которые участвовали в голосовании.

Также Киевсовет присвоил имя выдающегося украинского писателя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Такую идею поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

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Бердник – писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей и проводник гуманистического объединения “Украинская духовная республика“.

Напомним, ранее сообщалось, что возле метро “Арсенальная“ в Киеве сделают пешеходную зону. Пешеходные зоны появятся и в других районах украинской столицы.