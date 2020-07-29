В Киеве голый мужчина перекрыл движение транспорта

Неадекват нарвался на гнев водителей.

В среду, 29 июля, на одной из столичных улиц прямо посреди проезжей части прогуливался мужчина абсолютно без одежды, перекрыв движение автомобилей.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

На видеоролике видно, как голый мужчина устроил себе неспешную прогулку по проезжей части, тем самым затрудняя движение машин. Отметим, что большинство водителей объезжали неадеквата. Между тем, водитель авто Renault поступил иначе. Когда голый мужчина перекрыл своим телом ему дорогу, водитель спортивного телосложения вышел и ударил его в лицо. От удара нудист сразу упал на дорогу.

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Напомним, пьяный водитель заперся в авто с девушкой и заставил копов смотреть на их секс. Инцидент произошел в Кременчуге.