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Оторванная нога и выпавший глаз: В Киеве жесткое ДТП с маршруткой

Комментариев: 6
Очевидцы сообщают, что Mersedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
Легковушку пришлось разрезать, чтобы достать людей
Легковушку пришлось разрезать, чтобы достать людей
кадр из видео

В Киеве на Лесном массиве в субботу, 1 августа, произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об инциденте сообщили очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев-Оперативный“.

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Сообщается, что авария произошла около 12:00. Mersedes выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с маршрутку № 415. Отмечается, что пострадали как минимум три человека.

Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого — выпал глаз, у еще одного — просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый, — говорится в сообщении.

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Как сообщает “Стоп коррупции“, в маршрутке пассажиров не было. Водителя и пассажира легковушки вырезали из машины спасатели. В бессознательном состоянии их увезла скорая.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков разбились сразу четыре грузовика. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

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Теги: ДТП, Киев, маршрутка
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    01.08.2020, 19:40
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Это возле метро Лесная, только там в таком ракурсе троллейбус 37А и маршрутка 415 видны. Там большую скорость не развить.
Extraterrestre    01.08.2020, 16:17
Оценка:  +4
Extraterrestre
это как нужно было лететь чтоб от тачки ни чего не осталось?
идиоты....
ВосставшийИзБана    01.08.2020, 16:55
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Это спасатели так из тачки вырезали пострадавших. На других ресурсах есть видео процесса "вскрытия".
ВосставшийИзБана    01.08.2020, 16:16
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Травмы у кого? Что с водилой маршрутки?
GreenPeace!    01.08.2020, 16:06
Оценка:  +3
GreenPeace!
Машина создана для умных людей
colavova    01.08.2020, 16:20
Оценка:  +9
colavova
а форум - для разных...
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