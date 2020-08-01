Оторванная нога и выпавший глаз: В Киеве жесткое ДТП с маршруткой

Очевидцы сообщают, что Mersedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В Киеве на Лесном массиве в субботу, 1 августа, произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об инциденте сообщили очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев-Оперативный“.

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Сообщается, что авария произошла около 12:00. Mersedes выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с маршрутку № 415. Отмечается, что пострадали как минимум три человека.

Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого — выпал глаз, у еще одного — просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый, — говорится в сообщении.

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Как сообщает “Стоп коррупции“, в маршрутке пассажиров не было. Водителя и пассажира легковушки вырезали из машины спасатели. В бессознательном состоянии их увезла скорая.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков разбились сразу четыре грузовика. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.