В Киеве вандал разбил шлагбаум и светофор
В субботу, 1 августа, на пункте въезда на Труханов остров вандал разбил оборудование - шлагбаум, светофор, две камеры и другие технические средства. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.
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По предварительным данным, материальный ущерб составил почти 300 тысяч гривен.
“Личность злоумышленника установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда“ - заявил Виталий Кличко.
Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли “самоутверждаться“ следующим образом - отметил он
Ранее сообщалось о том, что в Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову.