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В Киеве вандал разбил шлагбаум и светофор

Комментариев: 1
Злоумышленника задержала полиция.
Личность вандала установлена правоохранителями
Личность вандала установлена правоохранителями
Скриншот

В субботу, 1 августа, на пункте въезда на Труханов остров вандал разбил оборудование - шлагбаум, светофор, две камеры и другие технические средства. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.

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По предварительным данным, материальный ущерб составил почти 300 тысяч гривен. 

“Личность злоумышленника установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда“ - заявил Виталий Кличко.

Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли “самоутверждаться“ следующим образом - отметил он

Киевлянин уничтожил шлагбаум и светофор
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Ранее сообщалось о том, что в Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову.

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Теги: Киев, вандализм
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Комментариев (1)
Виктор    02.08.2020, 18:02
Оценка:  0
Виктор
И правильно сделал. Пусть Виталий объяснит, если сможет, на Х У Й там светофор и шлагбаум. Отвечу, чтобы одни имели право проехать, а другие нет. Это самоотбор по принципу дебилки "Третьяковой". Справедливость она для всех, а не только для избранных.
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