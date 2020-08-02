В Киеве вандал разбил шлагбаум и светофор

Злоумышленника задержала полиция.

В субботу, 1 августа, на пункте въезда на Труханов остров вандал разбил оборудование - шлагбаум, светофор, две камеры и другие технические средства. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.

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По предварительным данным, материальный ущерб составил почти 300 тысяч гривен.

“Личность злоумышленника установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда“ - заявил Виталий Кличко.

Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли “самоутверждаться“ следующим образом - отметил он

Киевлянин уничтожил шлагбаум и светофор 0:00 / 00:41

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