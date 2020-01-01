На трассе под Киевом столкнулись шесть авто

По предварительным данным, пострадавшие получили травмы.

В воскресенье, 2 августа, на трассе под Киевом у Глевахи произошло крупное ДТП. В аварию попали сразу шесть авто.

Об этом сообщают Киев Оперативный и ДТП.Киев.

По предварительным данным, водитель Volkswagen протаранил два автомобиля.

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“Мы ехали на Hyundai Elantra зеленого цвета, ребенок в автокресле ударился головой. Водитель и пассажир обошлись шишками“ - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло жесткое ДТП с маршруткой. Очевидцы сообщают, что Mersedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.