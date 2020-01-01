На трассе под Киевом столкнулись шесть авто
По предварительным данным, пострадавшие получили травмы.
В воскресенье, 2 августа, на трассе под Киевом у Глевахи произошло крупное ДТП. В аварию попали сразу шесть авто.
Об этом сообщают Киев Оперативный и ДТП.Киев.
По предварительным данным, водитель Volkswagen протаранил два автомобиля.
Читай также: ДТП на Черкассчине: столкнулись три автомобиля, есть жертвы
“Мы ехали на Hyundai Elantra зеленого цвета, ребенок в автокресле ударился головой. Водитель и пассажир обошлись шишками“ - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают полицейские.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло жесткое ДТП с маршруткой. Очевидцы сообщают, что Mersedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.