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Террористом в Киеве оказался узбекистанец

Комментариев: 5
Геращенко отметил, что "террорист - психически неуравновешенный человек".
На фото заложница и террорист
На фото заложница и террорист
Антон Геращенко / Фейсбук

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности о террористе, который сегодня в Киеве захватил отделение Универсал Банка. В заложниках у злоумышленниках находится руководительница банка.

Об этом Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

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По словам заглавы МВД, террористом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения.

Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек - отметил Геращенко

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“Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров“ - рассказал Геращенко.

На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ Бумеранг - подытожил он

Скрин

Тем временем бывший нардеп Игорь Мосийчук опубликовал заявление террориста о предоставлении разрешения на постоянное место жительства. Согласно документу, мужчина зарегистрирован в селе Петровка Запорожской области. 

Игорь Мосейчук

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина угрожает взорвать банк.

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Теги: Киев, террорист, банк, заложник, бомба
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Комментариев (5)
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zadneprohodchik    03.08.2020, 15:16
Оценка:  0
zadneprohodchik
аххаа антончик эксперд , какую киношку хоть смотреть дибилоиды мвс?
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:19
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Думаю, кто-то нанял за копейки какого-то Равшана/Джумшута, объяснил что в Украине за такие шалости максимум 15 суток, он и повёлся.
Просто как-то подозрительно что за сравнительно небольшой промежуток времени, такое количество "террористов" развелось.
Sandor    03.08.2020, 14:16
Оценка:  -17
Sandor
Теперь рюкзаков нашёл актёра-ослоёба.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:20
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Он что, у тебя любимого осла увёл?
Sandor    03.08.2020, 14:27
Оценка:  -22
Sandor
Нет, у твоей папы.
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