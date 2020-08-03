Террористом в Киеве оказался узбекистанец

Геращенко отметил, что "террорист - психически неуравновешенный человек".

На фото заложница и террорист Антон Геращенко / Фейсбук

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности о террористе, который сегодня в Киеве захватил отделение Универсал Банка. В заложниках у злоумышленниках находится руководительница банка.

Об этом Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

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По словам заглавы МВД, террористом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения.

Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек - отметил Геращенко

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“Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров“ - рассказал Геращенко.

На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ Бумеранг - подытожил он

Скрин

Тем временем бывший нардеп Игорь Мосийчук опубликовал заявление террориста о предоставлении разрешения на постоянное место жительства. Согласно документу, мужчина зарегистрирован в селе Петровка Запорожской области.

Игорь Мосейчук

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина угрожает взорвать банк.