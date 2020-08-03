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В Киеве террорист требует 40 тыс гривен - СМИ

Комментариев: 5
Сотрудники бизнес-центра рассказали об очередном требовании узбекистанца.
Тем временем к месту происшествия стягивают военную технику
Тем временем к месту происшествия стягивают военную технику
Страна

Террорист, захвативший сегодня в заложники руководительницу Универсал Банка в бизнес центре Леонардо, сообщил об очередном требовании. Гражданин Узбекистана просит 40 тыс грн. Об этом журналистам сообщили сотрудники бизнес-центра, сообщает Страна. 

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“Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба“ - рассказала журналистам сотрудница бизнес-центра Ольга Артюшенко.

Женщина рассказала, что злоумышленник находится на первом этаже здания. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

По информации СМИ, на данный момент полицейские централизованно никого не выводят из здания.

Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться. Полиция только возле выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны, - рассказала журналистам сотрудница центра Ирина Милютина

Террорист захватил Универса Банк в бизнес центре сегодня в 12:00
Террорист захватил Универса Банк в бизнес центре сегодня в 12:00
Страна

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный захватил Универсал Банк. Позже он назвал первое требование - выход в прямой эфир

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Теги: Киев, террорист, банк, требования, деньги
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    03.08.2020, 14:53
Оценка:  +1
Lyonya-Space
100 пудово он из Равшанов/Джумшутов, 40 косарей грн....
tagava    03.08.2020, 14:52
Оценка:  +1
tagava
Это же бред бредовый. Сидит чудак, как на вокзале. Принес сумку. Сказал если его убьют то бомба взорвется. Кто им сценарии пишет?
rоманnn    03.08.2020, 14:43
Оценка:  -19
rоманnn
"террорист" это уже как новая профессия в стране.
Операторська    03.08.2020, 14:33
Оценка:  +1
Операторська
презедент знову вмовить?
Кайдаш    03.08.2020, 14:36
Оценка:  +3
Кайдаш
Особисто відслюнявить 40 000, для нього це копійки...
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