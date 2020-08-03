В Киеве террорист требует 40 тыс гривен - СМИ

Сотрудники бизнес-центра рассказали об очередном требовании узбекистанца.

Тем временем к месту происшествия стягивают военную технику Страна

Террорист, захвативший сегодня в заложники руководительницу Универсал Банка в бизнес центре Леонардо, сообщил об очередном требовании. Гражданин Узбекистана просит 40 тыс грн. Об этом журналистам сообщили сотрудники бизнес-центра, сообщает Страна.

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“Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба“ - рассказала журналистам сотрудница бизнес-центра Ольга Артюшенко.

Женщина рассказала, что злоумышленник находится на первом этаже здания. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

По информации СМИ, на данный момент полицейские централизованно никого не выводят из здания.

Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться. Полиция только возле выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны, - рассказала журналистам сотрудница центра Ирина Милютина

Террорист захватил Универса Банк в бизнес центре сегодня в 12:00 Страна

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный захватил Универсал Банк. Позже он назвал первое требование - выход в прямой эфир.