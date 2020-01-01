На видео показали, как в Киеве на нарушении поймали народного артиста

Певец и ректор университета культуры Михаил Поплавский бросил машину и был оштрафован.

Инцидент произошел в центре столицы. Там Михаил Поплавский оставил на проезжей части свой автомобиль, а сам отправился на Бессарабский рынок.

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Об этом рассказал “Киев Оперативный”, выложив видео в соцсети.

Уточняется, что машина была припакована в левой полосе движения.

Пан Михаил побежал за крапивой на базар, а авто бросил на дороге, - написали авторы ролика.

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Они добавили, что полицейские оказались не фанатами творчества народного артиста. За нарушение правил дорожного движения ему выписали штраф.

Напомним, ранее мы писали, что на видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье.

