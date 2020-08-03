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67% киевлян считают, что страна движется в неправильном направлении

Комментариев: 6
Опрос провели 26-27 июля 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

67% киевлян считают, что Украина движется в неправильном направлении, а 24% жителей столицы придерживаются противоположной точки зрения. Таковы итоги нового соцопроса группы “Рейтинг“, который провели 26-27 июля 2020 года.

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48% киевлян полагают, что президент Владимир Зеленский работает плохо, а 27% респондентов оценили его работу на удовлетворительно. Только 24% жителей столицы думают, что действующий президент справляется со своей работой на хорошо и отлично.

Что же касается оценки ситуации в самом Киеве, то 49% его жителей считают, что город движется в неправильном направлении. 22% респондентов поставили мэру Виталию Кличко за его работу оценку плохо, а 37% - отлично.

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Нужно отметить, что чаще всего положительные оценки деятельности Президента и мэра Киева дают молодые люди и состоятельные граждане.

Ранее социологи объявили, что только 35% украинцев поддерживают деятельность Зеленского. Рейтинг президентской партии “Слуга народа“ опустился ниже 30%. 

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Теги: киевляне, Киев, Зеленский
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Комментариев (6)
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Мыкола    03.08.2020, 15:03
Оценка:  0
Мыкола
Эти долбанные националисты для которых главное это мова и которых в этом усиленно поддерживает все СМИ находящиеся в руках известных олигархов, даже не могут понять, что украинцев просто дурачат по полной ради грабежа страны и народа . Пока одни ратуют за зеркальца и бусинки, другие грабят страну
Потому_что    03.08.2020, 14:54
Оценка:  +2
Потому_что
По моему цифры безбожно занижены.
БРОКЕР_666    03.08.2020, 14:49
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
а кто их заставлял за клована голосовать?
ЗЕленомойский    03.08.2020, 14:49
Оценка:  +4
ЗЕленомойский
А 33% населения думать не умеет.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:51
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Та остальным пох.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:51
Оценка:  0
Lyonya-Space
Это же Киев!
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