67% киевлян считают, что страна движется в неправильном направлении

Опрос провели 26-27 июля 2020 года.

67% киевлян считают, что Украина движется в неправильном направлении, а 24% жителей столицы придерживаются противоположной точки зрения. Таковы итоги нового соцопроса группы “Рейтинг“, который провели 26-27 июля 2020 года.

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48% киевлян полагают, что президент Владимир Зеленский работает плохо, а 27% респондентов оценили его работу на удовлетворительно. Только 24% жителей столицы думают, что действующий президент справляется со своей работой на хорошо и отлично.

Что же касается оценки ситуации в самом Киеве, то 49% его жителей считают, что город движется в неправильном направлении. 22% респондентов поставили мэру Виталию Кличко за его работу оценку плохо, а 37% - отлично.

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Нужно отметить, что чаще всего положительные оценки деятельности Президента и мэра Киева дают молодые люди и состоятельные граждане.

Ранее социологи объявили, что только 35% украинцев поддерживают деятельность Зеленского. Рейтинг президентской партии “Слуга народа“ опустился ниже 30%.