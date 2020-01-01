Киевский вандал рассказал, зачем разгромил въезд на Труханов остров

Задержанный за вандализм мужчина признался, что его сподвигло устроить погром.

Злоумышленника задержали в тот же день кадр из видео

Мужчина, который на Трухановом острове в Киеве уничтожил оборудованные автоматической системы пропуска стоимостью около 300 000 гривен, рассказал о мотивах своего поступка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Пьяному правонарушителю не понравились оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, которые были установлены рядом“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался житель Киевской области 1995 года рождения. До этого он уже был судим за хулиганство.

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Фигуранта задержали спустя некоторое время после инцидента. Открыто уголовное дело. В понедельник, 3 августа, ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о циничном акте вандализма на Трухановом острове. Мужчина без видимых причин разгромил оборудование автоматической системы пропуска.