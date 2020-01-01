Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевский вандал рассказал, зачем разгромил въезд на Труханов остров

Комментариев: 0
Задержанный за вандализм мужчина признался, что его сподвигло устроить погром.
Злоумышленника задержали в тот же день
Злоумышленника задержали в тот же день
кадр из видео

Мужчина, который на Трухановом острове в Киеве уничтожил оборудованные автоматической системы пропуска стоимостью около 300 000 гривен, рассказал о мотивах своего поступка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: Девочки-подростки разгромили вагон поезда УЗ: появилось видео

“Пьяному правонарушителю не понравились оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, которые были установлены рядом“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался житель Киевской области 1995 года рождения. До этого он уже был судим за хулиганство.

Читай также: Под Киевом вандал уничтожил памятную доску в честь героев АТО

Фигуранта задержали спустя некоторое время после инцидента. Открыто уголовное дело. В понедельник, 3 августа, ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о циничном акте вандализма на Трухановом острове. Мужчина без видимых причин разгромил оборудование автоматической системы пропуска.

Поделись:
Теги: вандализм, Киев, Труханов остров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь