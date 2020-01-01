Киевский вандал рассказал, зачем разгромил въезд на Труханов остров
Мужчина, который на Трухановом острове в Киеве уничтожил оборудованные автоматической системы пропуска стоимостью около 300 000 гривен, рассказал о мотивах своего поступка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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“Пьяному правонарушителю не понравились оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, которые были установлены рядом“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанным оказался житель Киевской области 1995 года рождения. До этого он уже был судим за хулиганство.
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Фигуранта задержали спустя некоторое время после инцидента. Открыто уголовное дело. В понедельник, 3 августа, ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о циничном акте вандализма на Трухановом острове. Мужчина без видимых причин разгромил оборудование автоматической системы пропуска.