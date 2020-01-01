У захватившего киевский банк террориста не было взрывчатки – СМИ

Силовики заявили, что угроза взрыва была реальной.

У мужчины, который сегодня, 3 августа, захватил в центре Киева отделение “Универсал Банка“ и угрожал его взорвать, не было при себе взрывчатки. Об этом сообщает Klymenko Time.

Читай также: Захват заложников в Луцке. Все подробности онлайн

Ранее силовики, принимавшие участие в задержании террориста, заявили, что были “элементы и составляющие“, которые могли свидетельствовать о наличии взрывного устройства и дистанционного приведения его в действие.

Генпрокуратура по данному факту уже открыла уголовное производство по ст. 258 УК Украины (Террористический акт). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Читай также: Заложники в Луцке смогли дозвониться до родственников: просят о помощи

Напомним, сегодня днем в отделение “Универсал Банка“ в бизнес-центре “Леонардо“ вошел мужчина, который заявил, что взорвет здание, если не приедет полиция. Денег он не просил. Требовал только журналистов. При себе у него был рюкзак. Он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.



Позже выяснилось, что террориста зовут Сухроб Каримов. К нему пустили журналистов, во время общения с которыми он и был задержан. Интервью у террориста Каримова под видом журналистки брала начальник полиции диалога Киева Виктория Азарова.