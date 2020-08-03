Заложница рассказала, о чем говорила с "киевским террористом"
Руководитель отделения “Универсал Банка“, которая была добровольной заложницей “киевского террориста“ Сухроба Каримова, утверждает, что после выполнения его требований вызвать полицию, он разговаривал с ней на отвлеченные темы. Об этом она рассказала в своем интервью.
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По словам женщины, с Каримовым она разговаривала о погоде, о природе и животных, и даже о звездах. Так она сумела расположить к себе террориста.
Женщина сказала, что информация о том, что, якобы, “киевский террорист“ требовал 40 000 гривен, не соответствует действительности. Она говорит, что деньги ему были не нужны.
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Сегодня днем, 3 августа, в Киеве мужчина зашел в банк в бизнес-центре “Леонардо“, и заявил, что взорвет здание, если не приедет полиция и журналисты. Деньги он не просил.
У мужчины при себе был рюкзак, в котором предположительно находилась взрывчатка. Позже стало известно, что его зовут Сухроб Каримов. Сотрудники СБУ его задержали в тот момент, когда он разговаривал с журналистами.