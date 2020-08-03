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Заложница рассказала, о чем говорила с "киевским террористом"

Комментариев: 4
Женщина разговаривала с Каримовым про погоду, природу, животных, и даже про звезды.
Задержание Сухроба Каримова
Задержание Сухроба Каримова
facebook.com/pg/SecurSerUkraine/

Руководитель отделения “Универсал Банка“, которая была добровольной заложницей “киевского террориста“ Сухроба Каримова, утверждает, что после выполнения его требований вызвать полицию, он разговаривал с ней на отвлеченные темы. Об этом она рассказала в своем интервью.

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По словам женщины, с Каримовым она разговаривала о погоде, о природе и животных, и даже о звездах. Так она сумела расположить к себе террориста.

Женщина сказала, что информация о том, что, якобы, “киевский террорист“ требовал 40 000 гривен, не соответствует действительности. Она говорит, что деньги ему были не нужны.

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Сегодня днем, 3 августа, в Киеве мужчина зашел в банк в бизнес-центре “Леонардо“, и заявил, что взорвет здание, если не приедет полиция и журналисты. Деньги он не просил.

У мужчины при себе был рюкзак, в котором предположительно находилась взрывчатка. Позже стало известно, что его зовут Сухроб Каримов. Сотрудники СБУ его задержали в тот момент, когда он разговаривал с журналистами.

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Теги: Киев, банк, террорист, заложница
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Комментариев (4)
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Свидома-Погань    03.08.2020, 17:59
Оценка:  -22
Свидома-Погань
экипировка СБУшников как у космонавтов.
WTF2wtf    03.08.2020, 19:53
Оценка:  +5
WTF2wtf
Путинские боевики завидовали такой экипировке и вооружению, когда пара СБУшников подорвалась у них в тылу на мине. Но явно ничего веселого нет в том, что они теперь гибнут от рук и от мин иностранных оккупантов в своей стране ... (((
Свидома-Погань    03.08.2020, 17:58
Оценка:  -27
Свидома-Погань
Кино и немцы.Девиз зелебобов. Каждому городу по террористу.
zadneprohodchik    03.08.2020, 17:51
Оценка:  -4
zadneprohodchik
так а какую киношку советовал ато сценарий не до конца отработан
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