В МВД рассказали, какое наказание грозит "киевскому террористу"

Окончательное решение вынесет суд, но в МВД уже сделали прогноз того, что грозит злоумышленнику.

“Киевскому террористу“ Сухробу Каримову, который в понедельник, 3 августа захватил заложницу в отделение “Универсал банка“ и угрожал якобы взрывчаткой, может грозить пожизненное тюремное заключение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, сообщает ТСН.

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По словам замглавы МВД, окончательное решение по данному вопросу будет принимать суд, которому придется учесть выводы целого ряда экспертиз, в том числе о состоянии психического здоровья злоумышленника.

Если у него не было реального взрывного устройства, он может получить не менее шести лет за псевдоминирование или за попытку “террористического акта“. Может и больше, следует смотреть с прокуратурой. Если у него было реальное взрывное устройство и он мог убить людей, он может получить пожизненное, будет решать суд, - сказал Геращенко.

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Кроме того, заместитель главы МВД пояснил, что опубликованная информация о психическом расстройстве злоумышленника базируется на его личных суждениях. По словам Геращенко, он пришел к такому выводу после мониторинга социальных сетей Каримова.

Вместе с тем чиновник выразил убеждение, что злоумышленник понесет наказание в любом случае, даже если у него обнаружат психические расстройства, но тогда тот будет находиться в специализированном заведении.

Это мои собственные оценки после того, как я посмотрел несколько его сообщений в социальных сетях. Там призывы к терроризму, убийствам. Поэтому, я считаю, что человек хочет показать, что он психически неуравновешенный, или он действительно психически неуравновешенный. Сейчас будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит его состояние, - отметил Геращенко.

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В то же время прокуратура уже возбудила уголовное дело против Каримова по статье 258 Уголовного кодекса – террористический акт. Однако данная статья предусматривает пожизненное заключение лишь в одном случае – если теракт привел к гибели людей.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчик банка в Киеве обезврежен. В ходе спецоперации никто не пострадал.