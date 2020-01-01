У "киевского террориста" имеется диагноз "олигофрения" – Геращенко

В МВД утверждают, что Сухроб Каримов всё-таки имеет проблемы с психикой.

Сухроб Каримов, который в понедельник, 3 августа, захватил заложницу в одном из киевских банков, имеет диагноз “олигофрения“, который ему поставили еще в детстве. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“По информации с родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом “Олигофрения“. Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался“, - написал Геращенко.

Замминистра отметил, что взрывотехники обследовали помещение банка и не обнаружили там взрывчатку.

Теперь его ждет суд и много лет за решеткой, - предположил Геращенко.

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Также чиновник отметил, что в Украине Каримов до сегодняшнего дня вёл спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Для справки. Олигофрения - врождённая или приобретённая в период развития задержка либо неполное развитие психики, что проявляется в нарушении интеллекта и ведет к проблемам с социальной адаптацией.

Напомним, ранее сообщалось, что что Каримов во время общения с журналистами назвал себя “святым духом“. Также он призывал убивать политиков, арабов и евреев.