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Захват банка в Киеве: в СБУ объяснили "замену" заложниц

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На фотографиях из отделения банка и непосредственно после освобождения запечатлены две разные женщины - силовики пояснили, как так получилось.
В СБУ объяснили, почему захватчик банка в Киеве поменял заложниц
В СБУ объяснили, почему захватчик банка в Киеве поменял заложниц
скриншот видео

В СБУ объяснили, почему на фотографиях из захваченного отделения банка видно двух разных заложниц. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 3 августа.

"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия.
Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.

Олигофрен из Узбекистана. Захват банка в Киеве

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Теги: банки, Киев, банк, СБУ, заложники, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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