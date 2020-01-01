Захват банка в Киеве: в СБУ объяснили "замену" заложниц

На фотографиях из отделения банка и непосредственно после освобождения запечатлены две разные женщины - силовики пояснили, как так получилось.

В СБУ объяснили, почему на фотографиях из захваченного отделения банка видно двух разных заложниц. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 3 августа.

"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.

Олигофрен из Узбекистана. Захват банка в Киеве

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