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Киевскому "террористу" объявлено подозрение

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Гражданин Узбекистана подозревается в совершении теракта.
Согласно 62 статье Конституции, до решения суда лицо считается невиновным
Согласно 62 статье Конституции, до решения суда лицо считается невиновным
Прокуратура

Прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Узбекистана в совершении преступления по ч. 1 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта). Напомним, вчера мужчина захватил столичный банк и угрожал его взорвать.

Об этом сообщает прокуратура Киева во вторник, 4 августа.

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“Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы“ - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 августа, в помещение Универсал Банка вошел неизвестный мужчина с сумками. Он заявил, что в них находится взрывчатка. Позже “террорист“ выдвинул требование о выходе в прямой эфир.

В 15:00 силовики обезвредили злоумышленника. Взрывчатки у него при себе не было. Пострадавших в ходе спецоперации нет.

Позже Геращенко заявил, что у “киевского террориста“ имеется диагноз “олигофрения“.

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Теги: Киев, террорист, Универсал Банк, подозрение, прокуратура, преступление
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