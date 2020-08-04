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В Киеве устроили протест против 5G интернета

Комментариев: 1
Общественники требуют остановить излучение.
Активисты устроили митинг под зданием Нацкомиссии
Активисты устроили митинг под зданием Нацкомиссии
PavlovskyNEWS

Под зданием офиса Нацкомиссии по регулированию связи в Киеве митингуют активисты. Они требуют отменить решение по внедрению 5G интернета.

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Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Участники акции требуют не допустить роста электромагнитного воздействия в Украине. Активисты говорят, что обращались по вопросу 5G в Офис президента, но остались недовольны ответом.

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Так, официальная комиссия исследовала запрос, но не не смогла успокоить возмущенных общественников. Доказательств, что электромагнитное излучение не опасно для людей и животных, предоставлено не было.

К слову, к собравшимся вышла представитель нацкомисии. Однако она сообщила, что из-за карантина с активистами сейчас не смогут поговорить.

Митинг против 5G
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Протестующие требуют остановить излучение
Протестующие требуют остановить излучение
PavlovskyNEWS

Представитель комиссии заявила, что общения пока не будет из-за карантина
Представитель комиссии заявила, что общения пока не будет из-за карантина
PavlovskyNEWS

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине рассказали, когда ждать 5G в Украине.

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Теги: митинг, Киев, столица, интернет, протест, акция
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Комментариев (1)
igorevich777    04.08.2020, 12:58
Оценка:  -1
igorevich777
Кто все эти все люди??? Избиратели зееее?
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