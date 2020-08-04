Очевидцы сняли на видео, как по улицам Киева бегал лось
На улицах Киева заметили лося. Он выскочил на дорогу в районе ул. Саперно-Слободской.
Об этом сообщил “Киев Оперативный”, выложив в сеть видео с лесным зверем.
Внимание, водители, будьте осторожны, лось бегает по дороге, - написали под видео.
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На ролике видно, как рогатое животное миновало проезжую часть и скрылось в местных зарослях кустарника. Как там оказался лось, неизвестно. При этом местные жители утверждают, что зверь давно стал своим в столице и прописался на Лысой горе.
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Также свидетели пишут, что это уже не первый случай, когда лосей видят в городе. Так, например, лесного обитателя заметили зимой на проспекте Науки.
Напомним, ранее мы писали, что в Житомирской области при пожаре погибли 30 козлят.