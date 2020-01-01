Служащий Киевской ОГА задержан за взятку в 200 тыс грн
Сегодня, 4 августа в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской ОГА. Об этом информирует Офис генпрокурора.
Читай также: Винницкого копа поймали на взятке за прекращение уголовного дела
По данным следствия, служащий вымогал 200 тысяч гривен за свою подпись на акте приема работ по строительству школы в Киевской области. Во время получения взятки его задержали.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Читай также: На Львовщине начальник полиции требовал с подозреваемого 8 тыс долл
В помещении Департамента регионального развития Киевской ОГА проведены обыски. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее в Харькове задержали начальника одного из департаментов Харьковской ОГА при получении взятки в размере свыше 1,3 млн. грн. Чиновник обещал “помочь“ компании решить вопрос с присоединением её электроустановки к электрическим сетям.