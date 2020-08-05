COVID-19 в Киеве: 150 новых больных за сутки

Среди заразившихся коронавирусом киевлян – 6 медиков.

За минувшие сутки в Киеве медики обнаружили коронавирус у 150 человек. Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко. Заразились, в частности, и 6 медиков.

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Среди заболевших: 81 женщина, 61 мужчина и 8 детей в возрасте от 4 до 17 лет.

25 человек чувствовали себя плохо, поэтому их госпитализировали. Остальные, согласно правилам карантина, находятся дома на самоизоляции. За их здоровьем наблюдают медики.

Выздоровевших людей за минувшие сутки значительно меньше, чем заболевших. Только 44 киевлянина сумели побороть эту болезнь. Всего же с момента начала пандемии 3 088 жителей Киева смогли вылечиться от COVID-19.

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Коронавирусом с момента начала пандемии заразились 8 812 жителей Киева. Активных случаев на данный момент – 5 585.

В Киеве, если учитывать всю Украину, проводится больше всего тестов на коронавирус в пересчете на душу населения. Всего в столице сделали уже более 73 тысячи тестов ПЦР и более 10,5 тысяч тестов ИФА.