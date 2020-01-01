У метро в Киеве возник переполох из-за подозрительного предмета

На место была вызвана полиция, задержали троллейбусный маршрут.

Неизвестный предмет нашли у входа на "Лукьяновскую" depositphotos.com

У станции Лукьяновская со стороны ул. Ильенко в столице вызвал опасения неизвестный предмет. В связи с этим было приостановлено движение троллейбусов №28.

Об этом сообщил “Киевпастранс”.

Движение общественного транспорта задерживается по причине обнаружения подозрительного предмета у входа в метро, - отметили там.

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Временно троллейбусы под 28-м номером курсировали до Воздухофлотского путепровода. Позже появилась информация, что движение возобновили.

На место приехали оперативники и сотрудники МВД.

В метрополитене не сообщали об изменениях в работе. Информации о минировании не поступало.

Напомним, ранее мы писали, что в МВД объяснили, почему Зеленский выполнил требование луцкого террориста.

