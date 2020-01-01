Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У метро в Киеве возник переполох из-за подозрительного предмета

Комментариев: 0
На место была вызвана полиция, задержали троллейбусный маршрут.
Неизвестный предмет нашли у входа на "Лукьяновскую"
Неизвестный предмет нашли у входа на "Лукьяновскую"
depositphotos.com

У станции Лукьяновская со стороны ул. Ильенко в столице вызвал опасения неизвестный предмет. В связи с этим было приостановлено движение троллейбусов №28.  

Об этом сообщил “Киевпастранс”.

Движение общественного транспорта задерживается по причине обнаружения подозрительного предмета у входа в метро, - отметили там.

Читай также: В Киеве заминировали Audi

Временно троллейбусы под 28-м номером курсировали до Воздухофлотского путепровода. Позже появилась информация, что движение возобновили. 

На место приехали оперативники и сотрудники МВД.

В метрополитене не сообщали об изменениях в работе. Информации о минировании не поступало.

Напомним, ранее мы писали, что в МВД объяснили, почему Зеленский выполнил требование луцкого террориста.

Поделись:
Теги: МВД, полиция, метро, задержка, троллейбус, Киев, столица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь