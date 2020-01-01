В Киеве судят мошенника, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО

Мошенник предъявил нотариусу поддельное свидетельство о праве собственности.

В Киеве прокуратура передала в суд первой инстанции для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении гражданина, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Читай также: В Одесской области обезвредили банду “чёрных риэлторов“

По версии следствия, 26 февраля 2020 года обвиняемый с целью регистрации права собственности на квартиру в доме по ул. Генерала Матыкина подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности. Документ ему, якобы, выдали в “Укржитлосервисе“.

Нотариус отказал в государственной регистрации, так как увидел информацию, что такое свидетельство о праве собственности не выдавалось. Об этом он сообщил в полицию.

Читай также: Пытали и убивали: В Днепре задержали банду “черных риэлторов”

Правоохранители установили личность мошенника. В отношении него возбудили уголовное производство по трем статьям УК Украины. Оказалось, что квартира находится в государственной собственности и передана в пользование ветерану АТО. Её цена составляет около 2,3 млн. грн.

Ранее в Киевской области задержали группу преступников, которые незаконно присваивали квартиры. Они похищали людей, а потом заставляли переписывать на себя недвижимость.