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В Киеве судят мошенника, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО

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Мошенник предъявил нотариусу поддельное свидетельство о праве собственности.
Квартира передана ветерану АТО
Квартира передана ветерану АТО
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура передала в суд первой инстанции для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении гражданина, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

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По версии следствия, 26 февраля 2020 года обвиняемый с целью регистрации права собственности на квартиру в доме по ул. Генерала Матыкина подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности. Документ ему, якобы, выдали в “Укржитлосервисе“. 

Нотариус отказал в государственной регистрации, так как увидел информацию, что такое свидетельство о праве собственности не выдавалось. Об этом он сообщил в полицию.

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Правоохранители установили личность мошенника. В отношении него возбудили уголовное производство по трем статьям УК Украины. Оказалось, что квартира находится в государственной собственности и передана в пользование ветерану АТО. Её цена составляет около 2,3 млн. грн.

Ранее в Киевской области задержали группу преступников, которые незаконно присваивали квартиры. Они похищали людей, а потом заставляли переписывать на себя недвижимость.

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Теги: Киев, мошенник, квартира
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