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Двое заместителей главы Киевской ОГА заразились COVID-19

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Состояние здоровья заболевших чиновников стабильное.
Один заместитель главы Киевской ОГА отправлен в больницу
Один заместитель главы Киевской ОГА отправлен в больницу
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Двое заместителей главы Киевской ОГА заразились коронавирусом. Один из них направлен на стационарное лечение в больницу. Об этом информирует пресс-служба КОГА.

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Состояние здоровья заболевших – стабильное. Один из них в больнице, а другой – дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

Медики установили круг лиц, которые на работе контактировали с заболевшими заместителями главы Киевской ОГА, и сделали им ПЦР-тесты. Все тесты показали отрицательный результат. 

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По словам Василия Володина, главы КОГА, вверенная ему администрация сейчас работает в обычном режиме. Служащие находятся на своих рабочих местах и выполняют свои должностные обязанности.

Ранее стало известно, что вспышку COVID-19 зарегистрировали в мэрии Одессы. В частности, заразились опасным вирусом двое заместителей одесского главы.

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Теги: Киевская ОГА, коронавирус, COVID-19
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