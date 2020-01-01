В Киеве сняли на видео, как на ходу развалился троллейбус

Часть транспортного средства оторвалась и угодила в стекло авто.

Инцидент произошел на улице Ильенко в столице. От троллейбуса во время движения отлетела часть токоприемника. Оторвавшийся элемент угодил в машину, которая ехала позади.

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Об этом сообщил “Киев Оперативный”, показав, как все было, на видео.

На видеозаписи видно, как у машины после “меткого попадания” растрескалось окно.

Едешь такой за троллейбусом и тут бац – и отлетает штанга. И прямо в лобовое стекло твоей машины. Привет “Киевпастрансу”. Разве такие троллейбусы должны курсировать по городу? – написали под роликом.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из-за аварии на коллекторе образовался дорожный провал.

