В Киеве на 11 пляжах нашли кишечную палочку

Можно купаться только на трех пляжах украинской столицы.

На 11 пляжах Киева сейчас вода вышла из санитарных норм, так как в ней повышенное содержание кишечной палочки. Об этом информирует Госпродпотребслужба.

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Контролирующая организация на 11 пляжах столицы рекомендует только загорать, но не купаться.

Не рекомендуется сейчас купаться на следующих пляжах: “Венеция“, “Веселка“, “Детский“, “Золотой“, “Молодежный“, “Предместная Слободка“, “Радуга“, “Тельбин“, “Центральный“, а также “Водоворот“ и “Вербный“.

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Таким образом, сейчас киевляне могут купаться только на трех пляжах: “Троещина“, “Галерный“ и “Пуща-Водица“. Но нужно учесть, что на пляже “Галерный“ замечены мелкие водоросли. Там же присутствует неприятный запах.

Напомним, что в последний раз на столичных пляжах запрещали купаться 20 июля. Причина – повышенное содержание кишечной палочки. Обычно она появляется в водоемах после сильных дождей.