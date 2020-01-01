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В Киеве на 11 пляжах нашли кишечную палочку

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Можно купаться только на трех пляжах украинской столицы.
Вода на 11 пляжах не соответствует санитарным нормам
Вода на 11 пляжах не соответствует санитарным нормам
kyivcity.gov.ua

На 11 пляжах Киева сейчас вода вышла из санитарных норм, так как в ней повышенное содержание кишечной палочки. Об этом информирует Госпродпотребслужба.

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Контролирующая организация на 11 пляжах столицы рекомендует только загорать, но не купаться. 

Не рекомендуется сейчас купаться на следующих пляжах: “Венеция“, “Веселка“, “Детский“, “Золотой“, “Молодежный“, “Предместная Слободка“, “Радуга“, “Тельбин“, “Центральный“, а также “Водоворот“ и “Вербный“.

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Таким образом, сейчас киевляне могут купаться только на трех пляжах: “Троещина“, “Галерный“ и “Пуща-Водица“. Но нужно учесть, что на пляже “Галерный“ замечены мелкие водоросли. Там же присутствует неприятный запах.

Напомним, что в последний раз на столичных пляжах запрещали купаться 20 июля. Причина – повышенное содержание кишечной палочки. Обычно она появляется в водоемах после сильных дождей.

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