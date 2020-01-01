Печерский суд арестовал "киевского террориста" Каримова

Мужчина будет находиться под арестом без возможности внесения залога.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать банковское отделение в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчине уже официально сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядов (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Напомним, 3 августа мужчина захватил отделение банка в Киеве и угрожал его взорвать. Спустя несколько часов террориста успешно обезвредили. Обошлось без жертв и пострадавших.