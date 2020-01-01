Вода на 11 киевских пляжах кишит кишечной палочкой

Анализ проб воды открытых водоемов не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.

Госпродпотребслужба сообщила, что на одиннадцати пляжах Киева обнаружили кишечную палочку. Об этом говорится в Facebook службы.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировано на таких пляжах Киева: Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Черторой и Вербный.

Пока показатели качества воды не улучшатся, в водоемах этими пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха - без купания.

Также зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже Галерный, запах на пляже Галерный, водородный показатель - пляжи Радуга, Галерный и Вербный а также обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж Радуга.

Ранее сообщалось, что в Киеве по результатам проверки проб воды запрещено купаться на всех 12 пляжах.

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