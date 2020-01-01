COVID-19 в Киеве: за сутки заразились 180 человек

Кличко призвал киевлян не расслабляться.

В Киеве не снижается количество людей, заразившихся COVID-19. За минувшие сутки, по данным киевского мэра Виталия Кличко, 180 жителей столицы заразились коронавирусом. Три человека умерли.

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Среди заразившихся: 102 женщины, 67 мужчин и 11 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Среди заразившихся – 8 медиков.

22 человека госпитализированы, так как состояние их здоровья вызывало беспокойство врачей. Остальных оставили дома на самоизоляции.

За минувшие сутки вылечиться от опасного вируса смогли только 49 человек. Всего же с начала пандемии выздоровели 3137 жителей украинской столицы.

Особо плохая ситуация с COVID-19 в Киеве сложилась в Дарницком районе. Там за прошедшие сутки этим вирусом заразились 44 человека.

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Кличко призвал киевлян не расслабляться. Если будет новая вспышка вируса, то столичной власти придется усилить карантин.

Ранее стало известно, что сразу двое заместителей главы Киевской ОГА заразились COVID-19. Один из них сейчас находится в больнице, а другой – дома на самоизоляции.